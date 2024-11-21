Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi
İstanbul'da etkili olan lodosu eğlenceye çeviren sörf tutkunları, Yeşilköy Sahili'nde sörf yapmanın tadını çıkardı. Hareketleriyle dev dalgalara meydan okuyan sporcuların o anları havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi.
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Bakırköy Yeşilköy sahilinde adrenalin tutkunu sporcular, bir araya gelerek dev dalgalara meydan okudu.
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Ayaklarında sörf tahtaları, ellerinde uçurtma ipleriyle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı.
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Sörfçülerin dev dalgalar arasındaki anları havadan görüntülendi.
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