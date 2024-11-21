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  4. İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi

Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi

İstanbul'da etkili olan lodosu eğlenceye çeviren sörf tutkunları, Yeşilköy Sahili'nde sörf yapmanın tadını çıkardı. Hareketleriyle dev dalgalara meydan okuyan sporcuların o anları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi - Resim: 1

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi.

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Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi - Resim: 2

Bakırköy Yeşilköy sahilinde adrenalin tutkunu sporcular, bir araya gelerek dev dalgalara meydan okudu.

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Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi - Resim: 3

Ayaklarında sörf tahtaları, ellerinde uçurtma ipleriyle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı.

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Bu fotoğraflar İstanbul'dan... İstanbul'un çılgın sörfçüleri lodos fırtınasını fırsata çevirdi - Resim: 4

Sörfçülerin dev dalgalar arasındaki anları havadan görüntülendi.

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