Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak

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Samsun'da sonbahar mevsiminin sarı ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler sunuyor.
Kaynak: İHA
Samsun'daki ormanlık alanlar, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Samsun-Ankara kara yolunun özellikle belirli noktalarında, seyirlik manzaralar oluştu.
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Güzergah üzerindeki görsel şölen, hem bölge halkı hem de yolculuk yapanlar için bir eşsiz deneyim sunuyor. Yolcular, bu güzellikleri yol üzerinde sıkça duraklama yaparak fotoğraflamak istiyor.
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Mahmutlu Sapağı mevkii ise sonbahar mevsiminde bir başka güzellik yaşatıyor. Yere düşen yapraklar, mahalle yollarını sarmalayarak oraya özgü doğal bir ambiyans oluşturuyor.
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Doğa yürüyüşleri için popüler olan bu bölgede, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkıyor.
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