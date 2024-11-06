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  4. Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak

Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak

Samsun'da sonbahar mevsiminin sarı ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler sunuyor.

Kaynak: İHA
Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak - Resim: 1

Samsun'daki ormanlık alanlar, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Samsun-Ankara kara yolunun özellikle belirli noktalarında, seyirlik manzaralar oluştu.

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Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak - Resim: 2

Güzergah üzerindeki görsel şölen, hem bölge halkı hem de yolculuk yapanlar için bir eşsiz deneyim sunuyor. Yolcular, bu güzellikleri yol üzerinde sıkça duraklama yaparak fotoğraflamak istiyor.

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Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak - Resim: 3

Mahmutlu Sapağı mevkii ise sonbahar mevsiminde bir başka güzellik yaşatıyor. Yere düşen yapraklar, mahalle yollarını sarmalayarak oraya özgü doğal bir ambiyans oluşturuyor.

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Bu fotoğraflar size Karadeniz'in gizli cennetine tatil planlatacak - Resim: 4

Doğa yürüyüşleri için popüler olan bu bölgede, fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkıyor.

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