Bu genç kadın 3 bin yıllık ''Ahal Teke''leri Ankara'da yetiştiriyor

Ahal Teke atlarının Orta Asya'da evcilleştirilen ilk at ırkı olduğunu belirten Çağlar, “Çöl koşullarına, zor, sert iklimlere ve zemin koşullarına inanılmaz derecede adaptasyon göstermişlerdir. Bu özellikleriyle günümüzde ‘endurance’ yani atlı dayanıklılık branşında da büyük avantajlar taşımaktadırlar. Bunun en güzel örneği 1935 yılında bir grup Türkmen binicinin Aşkabat-Moskova parkurunu bu ırk atlarla tamamlamasıyla olmuştur. Bu parkur 4 bin kilometrelik, uzun ve zor bir parkur. 84 günde Ahal Teke atlarıyla tamamladılar ve bu parkurun 3 günlük kısmı da Karakum Çölü'nde geçmiştir. Ahal Teke atları aç ve susuz bir şekilde 3 günde Karakum Çölü'nü başarıyla geçmiş ve müthiş bir dayanıklılık örneği sergilemişlerdir. Endurance yarışları dayanıklılığın yanı sıra binicisiyle atın uyumunun da çok önemli olduğu bir yarıştır. Bu atlar arazi koşullarında neyle karşılaşırsa karşılaşsınlar, korkmazlar ve dikkatleri hep binicilerinde olur. Onun komutlarının dışına çıkmazlar. Hem cesaretleriyle hem de sadakatleriyle bu branşta çok başarılı olurlar” ifadelerinde bulundu.