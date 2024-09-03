Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan
İstanbul'da mandaların sürü halinde otlayıp göle girdiği anlar Afrika'yı aratmadı.
İstanbul’da şehirden uzak bölgelerinde vatandaşlar geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor.
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Sazlıbosna çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor.
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Arnavutköy’ün Sazlıbosna Mahallesi’nde bazı vatandaşlar geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Sıcak havalarda hayvanları otlatmaya çıkartan çobanlar genelde Sazlıdere Barajı kıyısını tercih ediyorlar.
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Sıcak hava sebebiyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı’nda mandalar adeta yol ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyor.
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