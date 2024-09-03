  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan

Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan

İstanbul'da mandaların sürü halinde otlayıp göle girdiği anlar Afrika'yı aratmadı.

Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan - Resim: 1

İstanbul’da şehirden uzak bölgelerinde vatandaşlar geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. 

1 / 6
Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan - Resim: 2

Sazlıbosna çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. 

2 / 6
Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan - Resim: 3

Arnavutköy’ün Sazlıbosna Mahallesi’nde bazı vatandaşlar geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Sıcak havalarda hayvanları otlatmaya çıkartan çobanlar genelde Sazlıdere Barajı kıyısını tercih ediyorlar. 

3 / 6
Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan - Resim: 4

Sıcak hava sebebiyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı’nda mandalar adeta yol ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyor. 

4 / 6