Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'nin bir zamanlar masmavi cennetinden

Çavuşçu Mahallesi'nde yaşayan Bahri Çoban, Çavuşçu Gölünün bir zamanlar geçim kaynağı olan, çocukluğunda balık avladıkları, ekmek yedikleri yer olduğunu belirterek, "Bugünlerde görüyorsunuz komple kurudu. Yağışların az gitmesiyle suyu salma şeklinde kullanarak, sağa sola vererek böyle kurudu. Şu anda yağmur bekliyoruz. İnşallah dolarsa tekrar gölümüze kavuşacağız. Buradan da ilgililere sesleniyorum. Bir daha göl dolduğunda tekrar böyle vahşi sulama yaparak gölümüzü kurutmaya çalışmasınlar. Sahip çıkalım gölümüze. Burada 70-80 çeşit kuş cinsleri vardı. Su olmayınca hayvanlar da göç etti. Avcılık yapılıyordu burada. Ördek, kaz, her türlü av yapılıyordu. Ama su olmadığı için avdan da olduk. Av da yapılmıyor artık. Adamız var, birisi Ilgın adası, birisi Çavuşçu adası. Buralara çıkıyorduk, piknik falan yapıyorduk o zamanlar. Büyük bir ekmek kaynağıydı. Şu anda kaynağımız kurumuş oldu" dedi.