Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'nin bir zamanlar masmavi cennetinden
Konya'da bulunan yaklaşık 27 kilometrekare alana sahip olan ve tektonik oluşum ile meydana gelen Çavuşçu Gölü kuraklığa teslim oldu.
Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü geçtiğimiz yıllar içerisinde kurumaya yüz tutarken, her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı ve kurudu.
Sulak zamanlarda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göle artık göç zamanlarında kuşlar da gelmezken, kuruyan alanlar büyük bir boş araziye dönüştü.
Çavuşçu Mahallesi'nde yaşayan Bahri Çoban, Çavuşçu Gölünün bir zamanlar geçim kaynağı olan, çocukluğunda balık avladıkları, ekmek yedikleri yer olduğunu belirterek, "Bugünlerde görüyorsunuz komple kurudu. Yağışların az gitmesiyle suyu salma şeklinde kullanarak, sağa sola vererek böyle kurudu. Şu anda yağmur bekliyoruz. İnşallah dolarsa tekrar gölümüze kavuşacağız. Buradan da ilgililere sesleniyorum. Bir daha göl dolduğunda tekrar böyle vahşi sulama yaparak gölümüzü kurutmaya çalışmasınlar. Sahip çıkalım gölümüze. Burada 70-80 çeşit kuş cinsleri vardı. Su olmayınca hayvanlar da göç etti. Avcılık yapılıyordu burada. Ördek, kaz, her türlü av yapılıyordu. Ama su olmadığı için avdan da olduk. Av da yapılmıyor artık. Adamız var, birisi Ilgın adası, birisi Çavuşçu adası. Buralara çıkıyorduk, piknik falan yapıyorduk o zamanlar. Büyük bir ekmek kaynağıydı. Şu anda kaynağımız kurumuş oldu" dedi.