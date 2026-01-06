Bu görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den! 10 metrelik karda tüneller açarak ilerliyorlar

  1. Anasayfa
  4. Bu kareler Sibirya'dan değil, Türkiye'den! 10 metrelik karda tüneller açarak ilerliyorlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 10 metreye ulaştı. Ekipler köy yollarını açmak için gece gündüz çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 5 gündür ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Vardiyeli çalışan ekipler kapalı köy yollarını açmak için seferber oluyor. 

İlçeye bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmaya çalışan ekipler 10 metreyi geçen çığlarda tüneller açarak ilerliyor. Bir çok bölgede çığ düştüğü için ilerlemekte zorlanan ilçe özel idare ekipleri ağır iş makinalarıyla çalışıyor. 

Beytüşşebap kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe günlerdir ekiplerle beraber hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü bölgelerde çalışıyor.

 Gece gündüz çalışan ekiplerin yol açma ve köye ulaşma çabası günlerdir sürüyor.

