Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Rize'de yaşayan 44 yaşındaki Ahmet Mamin, yıllardır mevsim gözetmeksizin her sabah Karadeniz’in serin sularına giriyor. Dondurucu soğuğun kendisini zinde tuttuğunu anlatan vatandaş 5 dereceye kadar düşen suda soğuğa aldırış etmeden kulaç attı.
Kaynak: DHA
Karadeniz’in hırçın dalgaları ve dondurucu kış soğuğu, Rizeli Ahmet Mamin için engel tanımıyor. Pazar ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mamin, son 5 yıldır sürdürdüğü alışkanlığıyla bölge halkının takdirini topluyor. Her güne 10 kilometrelik koşu veya yürüyüşle başlayan Mamin, sabah sporunu Karadeniz’in sularında noktalıyor.
Halen devam eden Ramazan ayı nedeniyle antrenman programında ufak bir değişikliğe giden Mamin, koşu yerine tempolu yürüyüşü tercih ediyor.
Ancak yürüyüşün ardından kendisini sıcaklığı 5 ile 9 derece arasında değişen suya bırakmaktan vazgeçmiyor.
Kendini çok zinde hissettiğini belirten Mamin, "Sağlık sıkıntısı olmayan herkese tavsiye ederim. Su soğuk olsa bile güzel; insanların soğukla arkadaş olması iyi bir şey" diyor.
