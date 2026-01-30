Bu görüntüleri yapay zeka üretmedi; hepsi Türkiye'de bugün çekildi!

Kışın etkisini artırdığı bugünlerde oluşan manzaralar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sundu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ocak ayının Bitlis için yılın en soğuk dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bitlis'in çok sayıda göl, sazlık ve sulak alana sahip olduğunu belirten Önen, bu alanların sert kış şartlarında tamamen donarak eşsiz görüntüler oluşturabildiğini ifade etti.