Bu hafta sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Bir yanda yağış, diğer yanda Afrika sıcakları...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta boyunca Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak bazı illerimizde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yeni haftada Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek olan Türkiye’de hava sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında artacak. Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre birçok şehirde gölgede bile 45 dereceye ulaşan sıcaklıklar görülecek. En yüksek sıcaklıklar doğu illerinde görülecek. Özellikle Batman, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sıcaklıkların 42-46 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aydın’da da termometreler perşembe günü 45 dereceyi gösterecek.
Büyük şehirlerde de sıcaklıklar hızla yükseliyor. İstanbul ve Kırklareli’de 35, İzmir’de 37, Muğla’da 39, Ankara’da 34 derece sıcaklık bekleniyor. Sıcaklık farkı en az Trabzon’da görülecek; burada değerler 26 derece civarında seyredecek.