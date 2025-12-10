Bu ilimizde esnaf indirim yarışına girdi; döner ekmek 30 TL'ye düştü

Öğrenci Umut Ziya Böke ise Ali ustanın dönerini "on numara" olarak nitelendirerek, "Okul çıkışları sık sık geliyoruz. Hem uygun fiyat veriyor hem de çok güzel yapıyor. Ailece de yiyoruz" dedi. Bir diğer döner ustası Kadir Hasırcı, "Döner fiyatını 60 liradan 50 liraya çektik. Kilis'te çoğu esnaf fiyat düşürüyor. Enflasyona inat indirime gittik. Hesabını kitabını yaptım; dönerin maliyeti 40-42 lira. Vergi, kira, işçilik her şey dahil. Dürüm başına 8-10 lira kalıyor. İçeride orta gelirli insanlar var. Döner-ayran 50 lira. Çocuklara kıyamıyorum; bazen kurtarmasa bile 20, 30 liraya veriyorum. Bir çocuk gelip bakıyor, nasıl göndereceksin? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" diye konuştu.