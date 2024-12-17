Bu ilimize kış uğramadı: Aralık ayının ortasında denize girdiler
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
Kaynak: İHA
Hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giren Antalya'da güneşli hava yüzünü gösterdi. Türkiye'nin birçok kentinde kış mevsimini yaşarken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.
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Yazdan kalma güneşli bir havanın etkili olduğu kentte Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti.
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Kimi vatandaşlar sahilde aileleri ve arkadaşları ile otururken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.
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Sahilde oturdular, spor yaptılar
Bazı vatandaşları sahilde balık tutarken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek denize girenler olduğu da görüldü.
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