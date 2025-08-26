Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adana, ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...