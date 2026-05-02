Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesiyle birlikte bazı illerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İşte Türkiye'den mayıs karı manzaraları...
Kaynak: DHA/İHA
Ankara'da hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çubuk ilçesinde Yukarı Çavundur Yaylası ve Aydos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
1 / 20
Yayla ve dağın zirve noktaları beyaz örtüyle kaplandı, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
2 / 20
Aydos Dağı'nda doğa yürüyüşü yapan grup soğuk ve kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
3 / 20
SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesine 44 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılelma köyünde akşam saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı.
4 / 20