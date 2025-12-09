Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu
Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Antalya'da, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlendi.
Kaynak: DHA
Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından itibaren güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı.
Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.
Hava sıcaklığının 22 dereceyi gördüğü kentte yaşayanlar, güneşli havayı görünce Konyaaltı Sahili'ne geldi.
Sahile gelenlerin bazıları, sıcaklığı 21 derece olan denize girdi. Sahile gelenlerden bazıları da kumsalda uzanıp güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da görüldü.
