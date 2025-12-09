  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu

Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu

Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Antalya'da, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde denize girip güneşlendi.

Kaynak: DHA
Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu - Resim: 1

Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından itibaren güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı. 

1 / 10
Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu - Resim: 2

Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. 

2 / 10
Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu - Resim: 3

Hava sıcaklığının 22 dereceyi gördüğü kentte yaşayanlar, güneşli havayı görünce Konyaaltı Sahili'ne geldi. 

3 / 10
Bu kareler bugün Türkiye'de çekildi: Bikinisini, şortunu giyen sahile koştu - Resim: 4

Sahile gelenlerin bazıları, sıcaklığı 21 derece olan denize girdi. Sahile gelenlerden bazıları da kumsalda uzanıp güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da görüldü. 

4 / 10