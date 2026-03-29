Bu kareler Türkiye'den! Baharı beklerken kara kış geri döndü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Mart ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçenin simgelerinden Karıncalı Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünürken, bölgede sisin de etkili olduğu görüldü.