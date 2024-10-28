Bu kareler Türkiye'den: Ekim ayı biterken yazdan kalma bir gün

Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı.