Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor
Uzmanlar, La Nina ile birlikte kış aylarında yeterli yağış alamama ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının soğumasıyla oluşan ‘La Nina’nın kış aylarını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, hem vatandaşlara hem de yetkililere çağrıda bulundu.
Okyanus yüzey suyunun aşırı ısınmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino’ etkisinin azaldığını ve okyanusun yüzey sularının soğuması anlamına gelen La Nina etkisinin görülmeye başladığını dile getiren Prof. Dr. Demir, “La Nina etkisiyle kış ayları daha soğuk geçebilir. Batı bölgelerinde yağışlarda bir azalma ve nispeten daha kuru bir kış yaşanabilir. Türkiye'nin Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha kurak bir dönem yaşayabiliriz. Bu bölgelerde yağışların azalması, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. La Nina etkisi ile istediğimiz kar yağışını alamayabiliriz. O nedenle hepimizin doğaya, çevreye, suya sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.
2024 yılı sonbahar aylarının hazırlık dönemi olarak geçirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Demir şöyle konuştu:
"Böyle bir riskin olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Dolayısıyla bizim bunlara karşı hem toplumsal olarak hazır olmamız lazım hem de yerel yönetimlerin hazır olması gerekiyor. Süreç uzun ver zorlu. Her anımızı doğru kullanmamız gerekiyor. Elimizde kaynaklarımızı, çevreyi, toprağı, suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor.
Özellikle suyu koruyarak geleceğe taşımak, geleceğe doğru şekilde aktarmak çok önemli. Su kaynaklarımız maalesef giderek hidrolojik döngü içerisindeki etkisinin azaldığını, ülke içerisinde dağılım ve değişimle önemli noktalara geldiğini görüyoruz. Bu nedenle ileride bu tehlikeleri arttırarak yaşamamak için hepimizin önce bu konuda duyarlı ve bilinçli birer birey olmamız lazım. Toplumu buna hazırlamamız lazım.