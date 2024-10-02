Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor

Okyanus yüzey suyunun aşırı ısınmasıyla birlikte dünya genelinde sıcaklık artışı anlamına gelen El Nino’ etkisinin azaldığını ve okyanusun yüzey sularının soğuması anlamına gelen La Nina etkisinin görülmeye başladığını dile getiren Prof. Dr. Demir, “La Nina etkisiyle kış ayları daha soğuk geçebilir. Batı bölgelerinde yağışlarda bir azalma ve nispeten daha kuru bir kış yaşanabilir. Türkiye'nin Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha kurak bir dönem yaşayabiliriz. Bu bölgelerde yağışların azalması, tarım ve su kaynakları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. La Nina etkisi ile istediğimiz kar yağışını alamayabiliriz. O nedenle hepimizin doğaya, çevreye, suya sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.