Bu köyde yaşayanlar 2 ay boyunca Güneş'i sadece 3 saat görebiliyor...
Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyü kutupları aratmıyor. Köye öğleyin saat 12.30'da doğan güneş 15.30'da tekrar batıyor.
Kaynak: İHA
Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş öğle saatlerinde doğuyor ve kısa sürede batıyor.
Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.
Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.
Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.
