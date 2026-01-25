  1. Anasayfa
Bu köydeki tek caminin bir kısmı ve avlusu icradan satılıyor

Denizli'de 25 yıl önce mahallelinin cami yapılması için bağışladığı arazinin bir kısmı bağışçılardan birinin icra borcu gerekçe gösterilerek satışa çıkarıldı.

Kaynak: İHA
Denizli'nin Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yer alan eski cami hasarlı olması sebebiyle yıkıldı. 

Mahalleli ise köyde yeni cami yapılması için 2000 yılında dönemin muhtarı Osman Yüncü önderliğinde bir araya geldi. 

26 yıl önce 12 bağışçı arazilerini kendi rızalarıyla bağışlayarak köyün yeni camisinin yapımına katkıda bulunmak istedi.

Bağışçıların destekleriyle mahallenin tek camisi yapımı kısa sürede tamamlanarak ibadete açıldı. Ancak aradan geçen 25 yılın ardından bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

