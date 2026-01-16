Bu okulun sadece 2 öğrencisi var... İkisi de karnesini aldı, yarıyıl tatiline girdi
Mersin'in Mut ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede 2 öğrenci için açık tutulan köy okulunda da karne heyecanı yaşandı. Biri asker diğeri ise hemşire olmak isteyen 2 öğrenci karnelerini alırken öğretmenlerine olan sevgilerini dile getirdi.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı 360 nüfuslu Sarıkavak Mahallesi'ndeki Kürkçü İlkokulu'nda öğrenci sayısı her geçen eğitim öğretim dönemi nüfus azlığı nedeniyle düştü.
Son 3 yıldır 10 öğrenci olan ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki okulda 2025-2026 eğitim öğretim döneminde biri yeni kayıt 2 öğrenci kaldı. Okulun tek öğretmeni Öğretmen Emine Kılıç, haftanın 5 günü aynı sınıfta ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki E.Ö. ile dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.G.'e eğitim verdi.
Özel okul gibi eğitim gören 2 öğrenci yarı yılı başarıyla tamamlayarak karnelerini aldı. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'te öğrencilere kitap hediye etti.
3 yıldır okulda görev yaptığını anlatan öğretmen Emine Kılıç, "Burada ilk 10 öğrenciyle göreve başlamıştım. Şu an 2 tane öğrencimiz kaldı. Bunun nedeni köyün nüfusunun genellikle yaş almış nüfus olması, doğurganlık oranının az olması ve çocuk sayısının azalmasından kaynaklı. Ayrıca köyün merkeze uzak olması da bunu çok etkiledi. Şu an 2 tane öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz" dedi.