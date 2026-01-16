Bu okulun sadece 2 öğrencisi var... İkisi de karnesini aldı, yarıyıl tatiline girdi

3 yıldır okulda görev yaptığını anlatan öğretmen Emine Kılıç, "Burada ilk 10 öğrenciyle göreve başlamıştım. Şu an 2 tane öğrencimiz kaldı. Bunun nedeni köyün nüfusunun genellikle yaş almış nüfus olması, doğurganlık oranının az olması ve çocuk sayısının azalmasından kaynaklı. Ayrıca köyün merkeze uzak olması da bunu çok etkiledi. Şu an 2 tane öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz" dedi.