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Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları haftasonu boyunca tüm yurtta bahar havasının yaşanmasına neden olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis beklense de hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselişe geçiyor.

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Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Bu yalancı bahar keyfini kaçırmayın: Haftasonu tüm Türkiye'ye bahar geliyor - Resim: 4

7 - 13 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...

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