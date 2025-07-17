Bu yeşil karışım aslında Türkiye'nin şifa deposu baharatı

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen Zetrin'in, Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda vücutta bağışıklık sistemini artırıcı sonuçlarının çıktığı açıklanmıştır. Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılmaktadır.