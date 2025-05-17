Bu yıl gelmek bilmeyen yaz bu sefer kesin geliyor: Yağmurun arkası yaz...
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası bu hafta sonunu da pas geçti... Bugün ve yarın çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artacağı açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
18-24 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları