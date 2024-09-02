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Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kıvrımlı yolların etrafını çevreleyen ağaçlar, görenleri hayran bırakıyor.

Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara - Resim: 1

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan dron ile görüntülendi.

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Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara - Resim: 2

İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor. 

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Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara - Resim: 3

Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor. 

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Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara - Resim: 4

Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor. 

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