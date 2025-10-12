  1. Anasayfa
  4. Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara

Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara

Bartın ile Karabük arasındaki yolda ağaçların oluşturduğu tünel, görenleri mest ediyor. Yoldan geçenler ise fotoğraf çekilmeden gitmiyor.

Kaynak: DHA
Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara - Resim: 1

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. 

1 / 10
Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara - Resim: 2

Ağaçlardan oluşan tüneli andıran bu yol, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. 

2 / 10
Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara - Resim: 3

Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. 

3 / 10
Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara - Resim: 4

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1’inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019’da yine bakanlık tarafından ‘Korunması gereken özel alan’ ilan edildi.

4 / 10