Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi

Belki de Türkiye'de tek olan bu limon türünün dışında bergamot, pomelo ve şadok diye bilinen tanesi 2 kilogramı bulabilen dev meyve, dünyanın en küçük mandalinası gibi farklı tür ağaçların da bulunduğu bahçede, ayrıca çok küçük bir limon türü olan havyar limonu var. Elif Erüst, “Bu limon türünün içi havyar gibi oluyor. Limon gibi olmuyor. İkiye bölüp, limonu sıkmaya çalıştığınızda tanecikleri ele dökülüyor ve tane tane oluyor. Bunun birçok rengi var. Bu da bir limon çeşidi, suyu sıkılmıyor, havyar gibi dökülüyor. Bu ürünün de henüz satışı yok" ifadelerini kullandı.