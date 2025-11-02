Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor
Türkiye genelinde son birkaç gündür etkili olan yazdan kalma günler bugün de devam ederken Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada özellikle batı ve kuzey illerimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 4 Kasım Salı günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor.
