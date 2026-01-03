Bulgaristan Leva'dan Euro'ya geçti, Edirne'de tüm fiyat etiketleri değişti

UPEK Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, 1 Ocak itibarıyla artık Bulgaristan levasının kullanılmayacağını belirterek, "Leva yerine Avrupa Birliği para birimi avro kullanılacak Bulgar müşteriler tarafından da. Tabii ki paranın tedavülden kalkması çok mümkün değil ilk etapta. Sanıyorum birkaç yıl yine Merkez Bankası şubelerinde veya banka şubelerinde levanın avroyla değişimi sağlanacaktır. Bu noktada Bulgar müşterilerin zaten buna hazırlıklı olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü bugün de yine yoğun bir Bulgar müşteri akını var. Her zaman olduğu gibi alışverişlerinde ilk tercihleri Edirne Ulus Pazarı. Bu da hem bizim için hem ülke ekonomisine katkı için mutluluk verici bir durum" dedi.