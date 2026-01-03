Bulgaristan Leva'dan Euro'ya geçti, Edirne'de tüm fiyat etiketleri değişti
Bulgaristan 1 Ocak 2026'dan itibaren resmi para birimi Leva yerine Euro'ya geçerken, Edirne esnafı da fiyat etiketlerinde Leva yerine Euro ibaresi kullanmaya başladı.
Komşu ülke Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde para birimi, 1 Ocak 2026 itibarıyla avro oldu.
Leva kullanımının sona erdiği ülkeden Edirne’ye alışveriş için gelen turistler, sürece ayak uydurmaya çalışırken, kentteki esnaf da tabelalarında leva ibaresini kaldırıp, avro ibaresi kullanmaya başladı.
Kentte Bulgarların alışveriş yaptığı yerlerin başında gelen Ulus Pazarı’nda esnaf da geçiş sürecinde müşterilerini ağırlarken, yılın ilk pazarında yoğunluk yaşandı.
UPEK Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, 1 Ocak itibarıyla artık Bulgaristan levasının kullanılmayacağını belirterek, "Leva yerine Avrupa Birliği para birimi avro kullanılacak Bulgar müşteriler tarafından da. Tabii ki paranın tedavülden kalkması çok mümkün değil ilk etapta. Sanıyorum birkaç yıl yine Merkez Bankası şubelerinde veya banka şubelerinde levanın avroyla değişimi sağlanacaktır. Bu noktada Bulgar müşterilerin zaten buna hazırlıklı olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü bugün de yine yoğun bir Bulgar müşteri akını var. Her zaman olduğu gibi alışverişlerinde ilk tercihleri Edirne Ulus Pazarı. Bu da hem bizim için hem ülke ekonomisine katkı için mutluluk verici bir durum" dedi.