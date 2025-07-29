Bunaltan sıcaklara karşı buldukları keyifli çözüm hem onları hem de görenleri şaşırttı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bunaltıcı sıcaklardan etkilenen çocuklar için römork içine çadır çekilip suyla dolduruldu. Evin merdivenin altına çekilip olimpik yüzme havuzu andıran sistem, dronla çekildi.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuz ve gölgelik alanlara gitmeyi tercih ediyor. Kırsal alanda ise, çocuklar için farklı alternatifler hazırlanıyor.
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Çınar ilçesinin kırsal Düğrük Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar için traktör römorkunun içine çadır çekilip suyla dolduruldu.
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Mahalledeki çocuklar, hemen hemen her gün bu şekilde serinlemeye çalışıyor.
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Mahalle sakini Ferhat Akkuş, İHA muhabirine, Diyarbakır sıcağının 43-44 derece olduğunu, köylerinin daha sıcak olduğunu söyledi.
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