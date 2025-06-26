Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor

Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının düşüklüğüyle birlikte sıcaklıkların daha da etkili hissedileceği uyarısı yapılıyor. Meteoroloji, son tahminlerinde herhangi bir kuvvetli hava olayı öngörmedi. Ancak yetkililer, artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Güneş çarpması tehlikesine karşı; çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.