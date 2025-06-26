Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün ve yarın da kavurucu sıcaklıkların etkisi altında olacak. Ancak Cumartesi günü itibariyle balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan yağışlı hava Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin batısına kadar etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların zirveye ulaşacağı iller arasında Edirne, İzmir, Muğla ve Diyarbakır öne çıkıyor. Bu kentlerde hava sıcaklığının 39 ila 41 derece arasında değişmesi öngörülüyor.
Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının düşüklüğüyle birlikte sıcaklıkların daha da etkili hissedileceği uyarısı yapılıyor. Meteoroloji, son tahminlerinde herhangi bir kuvvetli hava olayı öngörmedi. Ancak yetkililer, artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle risk grubundaki vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Güneş çarpması tehlikesine karşı; çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.
Ancak kavurucu sıcakların ardından hafta sonu Marmara Bölgesi'nde yağışlarla başlayacak. Marmara Bölgesi'nde başlayacak yağışların Ege'nin tamamını Akdeniz Bölgesi'nin ise batı kesimlerini de etkisi altına alması bekleniyor
26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...