Bunaltan sıcaklara veda edin... Bugün son; önce yağmur ardından da kar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bir süredir tüm Türkiye'de etkisini sürdüren bunaltan sıcaklar yarın itibariyle yerini önce yağmura ardından da kara bırakacak. Hava sıcaklıklarının yeni haftada hızla düşmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde yazdan kalma günleri yaşatan hava sıcaklıkları bugün rekor seviyelere ulaştıktan sonra yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Ancak bunaltan yaz sıcakları haftanın ilk günü olan Pazartesi itibariyle Türkiye'yi terk edecek ve yerini şiddetli yağmura bırakacak. Yağmurun arkası ise kar...
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Salı gününden itibariyle hava sıcaklılkları hızla düşecek ve Türkiye yeniden kış havasına dönecek.
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