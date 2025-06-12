Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Roma döneminde 'su kemeri' olarak inşa edilen, Selçuklu döneminde 'köprü' olarak kullanılan 3 açıklıklı, 52 metre uzunluğundaki tarihi Soğucaksu Köprüsü'nün taşları, mangalcıların yaktığı ateş nedeniyle kırılıp, tahrip oldu.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde, Roma döneminde inşa edilen Soğucaksu Köprüsü, 2009-2010 yıllarında Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilip, onarıldı.
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Köprü, son yıllarda mangal yakıp, alkol alanların adresi haline geldi.
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Mangal ateşi nedeniyle köprünün birçok noktasındaki taşların, sıcağın etkisiyle kırılıp, çatladığı görüldü.
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Ayrıca köprü ve etrafı, atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü.
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