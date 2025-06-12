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Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Roma döneminde 'su kemeri' olarak inşa edilen, Selçuklu döneminde 'köprü' olarak kullanılan 3 açıklıklı, 52 metre uzunluğundaki tarihi Soğucaksu Köprüsü'nün taşları, mangalcıların yaktığı ateş nedeniyle kırılıp, tahrip oldu.

Kaynak: DHA
Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler - Resim: 1

Antalya'nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde, Roma döneminde inşa edilen Soğucaksu Köprüsü, 2009-2010 yıllarında Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilip, onarıldı. 

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Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler - Resim: 2

Köprü, son yıllarda mangal yakıp, alkol alanların adresi haline geldi. 

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Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler - Resim: 3

Mangal ateşi nedeniyle köprünün birçok noktasındaki taşların, sıcağın etkisiyle kırılıp, çatladığı görüldü.

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Bunlar tatilci, piknikçi değil, bunlar cennet katilleri: Tarihin içine ettiler - Resim: 4

Ayrıca köprü ve etrafı, atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü.

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