Burada kış daha bitmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu
Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 24,5 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Araçların donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede yaşam durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Ardahan’da günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi, yerini dondurucu bir soğuk hava dalgasına bıraktı. Özellikle Göle ilçesinde gece saatlerinde ölçülen sıfırın altında 24,5 derecelik sıcaklık, bölgede hayatı adeta dondurdu.
Dondurucu soğuğun etkisiyle kent merkezinde ve köylerde ağaçlar tamamen kırağı ile kaplanarak beyaz bir örtüye büründü. Binaların çatılarında boyu metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, kaldırımlar ve yollar cam gibi buz tuttu.
Gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11'i bulurken geceyse sıfırın altında 24,5'e kadar düştü.
