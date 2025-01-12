Burası ABD değil Türkiye: Kapı kapı dolaşıp korku saçtılar
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, bin yıllık Balkan geleneği olan ''Koleda'', yine renkli görüntülere sahne oldu. Beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce kişi, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.
Kaynak: DHA
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde bu yıl 7’ncisi kutlanan ve geleneksel hale gelen Balkan geleneği olan 'Koleda’, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
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Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi.
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Büyükmandıra Beldesi'nce düzenlenen geceye katılan vatandaşlar maske taktı, yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi.
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Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.
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