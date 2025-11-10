Burası bir zamanlar barajdı... Eskiden balıklar yüzerdi, şimdi zemininde yürünüyor

Mevsime göre bu aylarda doluluk oranı yüzde 60-70 olması gerekirken kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 6’ya geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 455 milyon metreküp depolama hacmi bulunan baraj, aynı zamanda 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.