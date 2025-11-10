Burası bir zamanlar barajdı... Eskiden balıklar yüzerdi, şimdi zemininde yürünüyor
Gaziantep'te su seviyesi yüzde 6’ya düşen Tahtaköprü Barajı’nda bazı bölgelerde su tamamen çekilirken, daha önce balıkların yüzdüğü barajda artık araçların ve vatandaşların gezdiği görüldü.
Gaziantep'in İslahiye’ye 25 kilometre uzaklıktaki Şahmaran, Akınyolu, Ortaklı, Yesemek, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerine kıyısı bulunan ve Amik Ovası’nı sulayan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 6'ya düştü.
Mevsime göre bu aylarda doluluk oranı yüzde 60-70 olması gerekirken kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 6’ya geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 455 milyon metreküp depolama hacmi bulunan baraj, aynı zamanda 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.
Daha önce sandallarla gidilen ve balıkların yüzdüğü su havzasındaki kuruyan bölgeler, vatandaşların yürüyüş yaptığı, fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği, araçların dolaştığı, büyükbaş ve küçükbaşların otlatıldığı alanlar haline geldi.
Barajdaki çekilme dron ile görüntülenirken, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu da bölgede incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.