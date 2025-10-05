Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alarm veriyor.
Kaynak: İHA
Dron kamerasıyla 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne seriyor.
Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandığı görülüyor.
4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaptığı, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.
Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle baraj, çiftçiye can suyu olamadı.
