  İster inanın, ister inanmayın... Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü!

Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alarm veriyor.

Kaynak: İHA
Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü - Resim: 1

Dron kamerasıyla 5 Nisan ve 4 Ekim 2025 tarihlerinde dron ile çekilen görüntüler, barajdaki dramatik su kaybını gözler önüne seriyor. 

Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü - Resim: 2

Nisan ayında su seviyesinin oldukça yüksek olduğu barajda, Ekim ayı itibarıyla ciddi oranda çekilme yaşandığı görülüyor.

Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü - Resim: 3

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajın önceki yıllarda açık kanal sistemiyle sulama yaptığı, son yıllarda ise kapalı sistem basınçlı su yöntemiyle tarımsal sulamada kullanıldığı biliniyor.

Burası bir zamanlar bir baraj gölüydü - Resim: 4

Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle baraj, çiftçiye can suyu olamadı.

