Burası Diyarbakır'ın Kalbi! Binlerce yıllık sır ortaya çıkarılıyor

Yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan eserleri basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Yıldız; “Bu yılki çalışmalarda özellikle Geç Uruk dönemine ait mühür buluntusu, yine Osmanlı dönemine ait Çanakkale Savaş rozetinin bulunması önemliydi. Bunları biz basınla paylaşmıştık. Onun dışında çok farklı eserler geldi. Neolitik Kalkolitik dönemden başlayıp Selçuklu, Artuklu, Eyyubi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser bu yılki kazı çalışmalarında ortaya çıkartıldı. Paleolitik döneme ait taş buluntular da var ama bunlar muhtemelen taşınma yoluyla bu Amida Höyük’e getirilmiştir. Özellikle mühürler ve sikkeler bizim için çok önem arz ediyor. Osmanlı dönemine ait Eyyubi dönemine ait ve bir tanesi de Cumhuriyet dönemine ait olmak üzere toplam 4 tane sikkemiz var. Özellikle Neolitik çağdan Cumhuriyet’e kadar yine buluntuların gelmesi yine Amida Höyük’ün önemini daha da artırmaktadır” diye konuştu.