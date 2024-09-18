Burası dünyanın en soğuk yeri: Sadece 30 kişi yaşıyor
Dünyanın en soğuk yerleri listesinde birinci sırada Antarktika yer alıyor. Guinness Dünya Rekorları kitabına göre, Vostok Araştırma Merkezi, dünyanın en soğuk yeri. Bu merkezde Dünya'nın manyetosferindeki değişikliklerin gözlenmesinin yanı sıra aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında da çalışmalar yürütülüyor.
Antarktika'da bulunan Vostok Araştırma Merkezi, uluslararası alanda tanınmamakla birlikte Avustralya Antarktika Bölgesi içinde yer alıyor. Rusya tarafından işletilen bu merkez dünyanın en soğuk yerleri arasında yer alıyor.
21 Temmuz 1983'te Vostok'ta sıcaklık, kaydedilen en düşük dereceye, -89,2°C'ye düştü. Soğuk Savaş sırasında 1957'de Sovyetler Birliği tarafından kurulan bu istasyon, sıcaklık rekorlarını alt üst eden ünlü Güney Kutbu'nda yer alıyor.
Vostok, aynı zamanda Dünya'nın manyetosferindeki değişikliklerin gözlemlendiği bir merkez olmanın yanı sıra aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyor.
Burası dünyanın en soğuk yeri olmasının yanı sıra dünyanın en güneşli yeri olarak da bilinir. Aralık ayında 22 saat boyunca güneş almaktadır. yıllık ortalama olarak en düşük sıcaklıkların ölçümlendiği hava istasyonudur.