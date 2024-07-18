Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi
İstanbul Sultangazi'de dinamitle patlama ve kepçelerle yapılan çalışmaların ardından giderek büyüyen maden sahası bir mahalleyi yuttu. Maden sahasının ortasında kalan mahalleli uçurumun kenarında bir hayat sürüyor.
İstanbul Sultangazi'de akıllara durgunluk veren maden sahası büyütme projesi tepki çekti. Çevrelerini saran maden sahasının ortasına kalan mahalle, uçurumun kenarında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli sorunlarının çözülmesini istedi.
Maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını öne süren vatandaşlar, teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazındığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü.
Bir çok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi.
Mahallede yaşayan bir çok aile nefes darlığı ve astım hastası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli, belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediklerini hatta evleri zorla sattırmaya çalıştıklarını iddia etti.