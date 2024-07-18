Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi

Mahallede yaşayan bir çok aile nefes darlığı ve astım hastası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli, belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediklerini hatta evleri zorla sattırmaya çalıştıklarını iddia etti.