Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Hakkari Yüksekova'da son günlerde başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.
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Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken öğle saatlerinde ise kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı.
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Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü.
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İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı.
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