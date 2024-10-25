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Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz - Resim: 1

Hakkari Yüksekova'da son günlerde başlayan soğuk havalar ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

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Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz - Resim: 2

Hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle sabah saatlerinde ilçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları beyaza bürünürken öğle saatlerinde ise kar yağışı etkisini merkezde göstermeye başladı.

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Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz - Resim: 3

Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü.

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Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz - Resim: 4

İlçenin Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi'nde kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı.

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