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Burası Kutuplar değil İstanbul: Eskimolar'a özenip iglo ev yaptılar

İstanbul Eyüpsultan'da kar yağışının ardından bir grup site sakini, Eskimolar'a özenip iglo ev yaptı.

Kaynak: DHA
Burası Kutuplar değil İstanbul: Eskimolar'a özenip iglo ev yaptılar - Resim: 1

Göktürk Mahallesi’nde bir grup site sakini, kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak kar topu oynadı. Aralarında bir mühendis babanın da bulunduğu grup, daha sonra Eskimo (iglo) evi yapmaya karar verdi. 

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Burası Kutuplar değil İstanbul: Eskimolar'a özenip iglo ev yaptılar - Resim: 2

Çocukların yardımıyla saksılara kar doldurarak iglo evin duvarlarını yapan grup dakikalar içinde evi tamamlamayı başardı. 

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Burası Kutuplar değil İstanbul: Eskimolar'a özenip iglo ev yaptılar - Resim: 3

Kapısına kardan adam yaparak çalışmayı tamamlayan grup o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken çocuklar evin içine girerek yemek yedi. 

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Burası Kutuplar değil İstanbul: Eskimolar'a özenip iglo ev yaptılar - Resim: 4

Havanın kararmasıyla led ışıklarla süslenen iglo ev, site sakinlerinin ilgisini topladı. (DHA

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