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Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor

Diyarbakır'da Maldivler'i andıran Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar, havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor - Resim: 1

Diyarbakır'da sıcak hava, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden kurtulup nefes almak için kırsalda bulunan doğal güzellikleri keşfedip değerlendiriyor.

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Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor - Resim: 2

Ergani ilçesinin kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da vatandaşlar arasında Maldivlere benzetilip isimlendiriliyor. Havadan görüntülenen manzara, suyun berraklığı ile dikkat çekiyor.

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Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor - Resim: 3

Mahalle sakinlerinden Tuncay Mengi, burada doğup büyüdüğünü belirterek, "Köyümüz doğal güzelliğiyle anılıyordu. Diyarbakır'da hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız buraya pikniğe geliyor. Türkiye'nin Maldivleri olabilir" dedi.

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Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor - Resim: 4
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