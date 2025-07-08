Burası Maldivler değil, Diyarbakır! Sıcaktan bunalan buraya koşuyor
Diyarbakır'da Maldivler'i andıran Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar, havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da sıcak hava, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden kurtulup nefes almak için kırsalda bulunan doğal güzellikleri keşfedip değerlendiriyor.
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Ergani ilçesinin kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da vatandaşlar arasında Maldivlere benzetilip isimlendiriliyor. Havadan görüntülenen manzara, suyun berraklığı ile dikkat çekiyor.
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Mahalle sakinlerinden Tuncay Mengi, burada doğup büyüdüğünü belirterek, "Köyümüz doğal güzelliğiyle anılıyordu. Diyarbakır'da hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız buraya pikniğe geliyor. Türkiye'nin Maldivleri olabilir" dedi.
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