  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz!

Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün masmavi suları ve doğal güzellikleri, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA
Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz! - Resim: 1

Ege kıyılarını aratmayan Adilcevaz sahili, doğa ve huzur arayanların yeni gözdesi haline geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van Gölü kıyılarında hareketlilik artarken, özellikle Adilcevaz ilçesi eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. 

1 / 6
Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz! - Resim: 2

Turkuaz renkteki suyu, uzun kumsalları ve dağlarla çevrili manzarasıyla Adilcevaz sahili, ziyaretçilerine adeta Ege sahillerini andıran bir tatil deneyimi sunuyor.

2 / 6
Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz! - Resim: 3

Deniz yerine göl suyunda yüzmek isteyenler için ideal bir alternatif sunan Van Gölü, tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor.

3 / 6
Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz! - Resim: 4

Bu özellikleri sayesinde cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen göl suyu, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

4 / 6