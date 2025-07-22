Burası ne Akdeniz, ne Ege ne, Karadeniz ne de Marmara... Burası en doğudaki cennetimiz!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün masmavi suları ve doğal güzellikleri, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Ege kıyılarını aratmayan Adilcevaz sahili, doğa ve huzur arayanların yeni gözdesi haline geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van Gölü kıyılarında hareketlilik artarken, özellikle Adilcevaz ilçesi eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.
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Turkuaz renkteki suyu, uzun kumsalları ve dağlarla çevrili manzarasıyla Adilcevaz sahili, ziyaretçilerine adeta Ege sahillerini andıran bir tatil deneyimi sunuyor.
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Deniz yerine göl suyunda yüzmek isteyenler için ideal bir alternatif sunan Van Gölü, tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor.
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Bu özellikleri sayesinde cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen göl suyu, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor.
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