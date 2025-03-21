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Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda kar yağışı devam ediyor. Dağdaki kayak merkezlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İHA
Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti - Resim: 1

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan, Kastamonu şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Ilgaz Dağı’ndaki kayak pistleri de beyaza büründü.

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Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti - Resim: 2

"Ilgaz, sen Anadolu’nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti - Resim: 3

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.

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Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti - Resim: 4

Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

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