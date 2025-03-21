Burası ne Alaska ne de Sibirya... Burası Karadeniz'in yemyeşil bilinen cenneti

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Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda kar yağışı devam ediyor. Dağdaki kayak merkezlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan, Kastamonu şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alan Ilgaz Dağı’ndaki kayak pistleri de beyaza büründü.
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"Ilgaz, sen Anadolu’nun yüce bir dağısın" dizeleriyle adına türküler yazılan, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.
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Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
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