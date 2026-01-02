Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi

Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı da soğuk hava nedeniyle dondu.