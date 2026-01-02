Burası ne Alaska ne de Sibirya... Karadeniz'in yemyeşil cenneti gelinliğini giydi
En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu'da baraj, dere ve göletlerin yüzeyi dondu.
Kaynak: İHA
Kastamonu'da son 1 haftadır etkili olan kar yağışı yer yer yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Kar yağışıyla birlikte kent soğuk havanın etkisi altına girdi.
En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.
Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı da soğuk hava nedeniyle dondu.
