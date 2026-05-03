Burası ne Kars ne Ağrı, ne de Ardahan! Burası İzmir! Mayıs'ta kar sürprizi!
Baharın ortasında kış sürprizi! Manisa ve İzmir arasında yükselen 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, 3 Mayıs sabahına kar yağışıyla uyandı. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı zirvede, bungalov evler ve ağaçlar beyaza büründü.
Ege Bölgesi’nin en önemli doğa merkezlerinden biri olan Spil Dağı Milli Parkı, Mayıs ayında nadir görülen bir doğa olayına ev sahipliği yaptı.
Bölgede etkili olan ani soğuk hava dalgası, 1517 rakımlı zirveyi Mayıs ayının başında beyaza bürüdü. Sabaha karşı başlayan yağışla birlikte doğa, bahar çiçekleri yerine kar örtüsüyle kaplandı.
Kar yağışı, Turgutalp Mahallesi mevkisinden itibaren etkisini gösterirken, yükselti arttıkça kar örtüsü belirginleşti. Milli Park içerisinde yer alan ve bungalov evlerin bulunduğu 1210 rakımlı Atalanı bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye kadar ulaştı. 900 metre rakımın üzerindeki tüm noktalarda ise ince bir beyaz örtü oluştu.
Mayıs ayında gelen kar sürprizini duyan vatandaşlar ve amatör meteorologlar zirveye akın etti. Kar yağışını takip etmek için İzmir’den gelen Onur Kıymet, yaşadığı şaşkınlığı; "Sık sık bu dağa çıkarım ve amatör olarak meteorolojiyle uğraşırım. Ancak Mayıs ayında Spil’e kar yağdığına ne şahit oldum ne de böyle bir veri gördüm. Tahminlerimizi yapmıştık ama bu manzarayı yakalamak inanılmaz bir duygu" sözleriyle ifade etti.