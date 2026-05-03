Burası ne Kars ne Ağrı, ne de Ardahan! Burası İzmir! Mayıs'ta kar sürprizi!

Mayıs ayında gelen kar sürprizini duyan vatandaşlar ve amatör meteorologlar zirveye akın etti. Kar yağışını takip etmek için İzmir’den gelen Onur Kıymet, yaşadığı şaşkınlığı; "Sık sık bu dağa çıkarım ve amatör olarak meteorolojiyle uğraşırım. Ancak Mayıs ayında Spil’e kar yağdığına ne şahit oldum ne de böyle bir veri gördüm. Tahminlerimizi yapmıştık ama bu manzarayı yakalamak inanılmaz bir duygu" sözleriyle ifade etti.