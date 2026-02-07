  1. Anasayfa
Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Karla mücadele aralıksız devam ederken, iş makineleri yer yer 5 metreyi bulan kar yığınını açmakta zorlandı.

Kaynak: İHA
Burası ne Sibirya ne de Alaska... Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu! - Resim: 1

Erzurum'un Tekman ilçe merkezine 44 km uzaklıkta bulunan Yalınca Mahallesi Eğri Çayır Mezrasında yapılan yol çalışması 4 saat sürdü. 2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır mezrasına ulaşmak kolay olmadı. 

Burası ne Sibirya ne de Alaska... Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu! - Resim: 2

Tekman Belediyesi karla mücadele ekibinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Burası ne Sibirya ne de Alaska... Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu! - Resim: 3

Bazen 5 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinesini zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü, "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Burası ne Sibirya ne de Alaska... Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu! - Resim: 4

VAN'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yurdun büyük bir bölümü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 17 santimetreye ulaştı.

