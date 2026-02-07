Burası ne Sibirya ne de Alaska... Erzurum'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu!

VAN'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yurdun büyük bir bölümü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 17 santimetreye ulaştı.