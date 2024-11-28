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Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu havaların etkisiyle araçlar tamamen donarken, evlerin çatılarında ise yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: İHA
Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

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Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu - Resim: 2

Kar yağışından sonra ilçede başlayan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirirken, ilçe adeta buz kesti.

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Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu - Resim: 3

Soğuklar nedeniyle araçlar tamamen donarken, yerler buz pistine döndü.

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Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu - Resim: 4

Evlerin çatılarında yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, ilçenin etrafını saran dağlar ise karla kaplandı.

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