Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Araçlar dondu, buz sarkıtları oluştu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu havaların etkisiyle araçlar tamamen donarken, evlerin çatılarında ise yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
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Kar yağışından sonra ilçede başlayan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirirken, ilçe adeta buz kesti.
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Soğuklar nedeniyle araçlar tamamen donarken, yerler buz pistine döndü.
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Evlerin çatılarında yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, ilçenin etrafını saran dağlar ise karla kaplandı.
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