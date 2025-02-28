Burası Türkiye'nin 60 yaş üstü öğrencilerine kapılarını açan ''tazelenme'' üniversitesi

Tazelenme Üniversitesi'nde Japonca dili eğitimi alan Özden Mine Dal, "Yeni arkadaşlarla tanışmak çok keyifli. En önemlisi de sosyalleşiyoruz. Bizler daha sağlıklı, bilgili yaş almak için buradayız. Ama dil öğrenmek benim için çok kıymetli. Japon kültürüne çok meraklıyım. Japonca öğretmenimiz bizlere vakit ayırıyor. Derslerimizde hem pratik hem gramer üzerine eğitim alıyoruz, karşılıklı diyaloglar yapıyoruz. Her açıdan beynimizi çalıştırdığımız, yeni şeyler öğrendiğimiz harika bir ders oluyor. Japoncada başlangıç seviyesindeyim. Temel ihtiyaçları ve günlük diyalogları konuşmayı öğrendik. Japonca kolay bir dil değil. 96 harf var ama Japonca öğrenmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.