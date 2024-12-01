Burası Türkiye'nin en özel adası... Hikayesi duyanları şaşırtıyor

MISIR'DAN 60 GEMİYLE KUM TAŞINDI

Binlerce yıl önce Kleopatra ve Antonius'un Sedir Adası'nda büyük bir aşk yaşadığına inanılan efsaneye göre, Antonius kendisiyle evlenmeyi kabul eden Kleopatra'ya bu coşkusunun hediyesini vermek istedi. Antonius yaklaşık 3 bin yıl kadar önce balayını geçirmek üzere Kleopatra'yı götüreceği adaya Mısır'dan 60 büyük gemiyle çapları 1 milimetreden daha küçük ve her tanesi aynı büyüklükte olan kumları getirtti.